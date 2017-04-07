8 апреля временно ограничат движение в центре Самары

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением в Самаре торжественного мероприятия общественности Самарской области «За мирное и созидательное развитие общества» будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре) в центре города.

С 8:00 до 16:00 8 апреля 2017 года будут закрыты следующие участки:

— пл. им. В. В. Куйбышева;

— ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

— ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;

— ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;

— ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Также с 20:00 7 апреля до 16:00 8 апреля 2017 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

— на площади им. В. В. Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская;

— по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;

— по четной стороне ул. Галактионовская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская.