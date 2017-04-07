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16:34 (мск), источник: НИА Самара

8 апреля временно ограничат движение в центре Самары

Трасса следования общественного транспорта по ул. Красноармейская не изменится.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением в Самаре торжественного мероприятия общественности Самарской области «За мирное и созидательное развитие общества» будет временно ограничено движение транспорта (за исключением спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по г. Самаре) в центре города.

С 8:00 до 16:00 8 апреля 2017 года будут закрыты следующие участки:

— пл. им. В. В. Куйбышева;
— ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
— ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
— ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская;
— ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская.

Также с 20:00 7 апреля до 16:00 8 апреля 2017 года будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на следующих участках:

— на площади им. В. В. Куйбышева со стороны ул. Вилоновская и ул. Красноармейская;
— по ул. Чапаевская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;
— по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе;
— по четной стороне ул. Галактионовская от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская.

Трасса следования общественного транспорта по ул. Красноармейская не изменится. Автобусные маршруты № 24 и № 92, курсирующие по ул. Чапаевская, будут следовать в объезд по ул. Галактионовская, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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