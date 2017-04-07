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16:26 (мск), источник: РИА Крым

Существуют риски дальнейшего движения оползня на трассе Севастополь-Симферополь — Овсянников

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Бурение скважин на разрушенном участке трассы Севастополь-Симферополь возле села Поворотное показало наличие пустого и рыхлого грунта на глубине, что может привести к дальнейшему движению оползня при восстановлении дороги.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе осмотра участка трассы заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«На глубине порядка 11 метров начинаются вертикальные пустоты высотой 20 сантиметров, а еще ниже — рыхлый грунт. Может произойти дальнейшее движение (грунта — ред.)», — сказал Дмитрий Овсянников, сославшись на мнение экспертов.

По словам главы города, к четвергу 13 апреля эксперты должны вынести заключение по объему работ, которые должны быть проведены на участке.

«Полноценное движение мы планируем открыть к курортному сезону: либо объездное, либо восстановим дорогу», — подчеркнул Дмитрий Овсянников.

По словам главы Севастополя, в течение ближайшей недели планируется заново положить асфальт на объездной дороге вокруг села Поворотное, шириной в три полосы.

«К 1 мая мы сделаем полноценный объезд в три полосы. Заново все покроем асфальтом. За ближайшие четыре-пять дней, с учетом погодных условий, участок будет покрыт асфальтом», — подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Как заявил генеральный директор фирмы-подрядчика «ЛТК групп» Владимир Логвинченко, эксперты должны определить варианты восстановления дорожного полотна путем устранения проблем с пустотами и рыхлым грунтом. Один из вариантов: изъять рыхлый грунт и засыпать пустоты щебнем и другими материалами.

«Сейчас главное поставить диагноз и правильно назначить лечение», — сказал он.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Правительство Севастополя признало разрушение оползнем участка трассы чрезвычайной ситуаций природного характера. На ремонт этой части дороги руководство города приняло решение выделить 70 млн рублей. Движение транспорта организовано вокруг села Поворотного и через село Фруктовое и Северную сторону города.

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