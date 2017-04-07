Существуют риски дальнейшего движения оползня на трассе Севастополь-Симферополь — Овсянников
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Бурение скважин на разрушенном участке трассы
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости (Крым). Бурение скважин на разрушенном участке трассы
Об этом в ходе осмотра участка трассы заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.
«На глубине порядка 11 метров начинаются вертикальные пустоты высотой 20 сантиметров, а еще ниже — рыхлый грунт. Может произойти дальнейшее движение (грунта — ред.)», — сказал Дмитрий Овсянников, сославшись на мнение экспертов.
По словам главы города, к четвергу 13 апреля эксперты должны вынести заключение по объему работ, которые должны быть проведены на участке.
«Полноценное движение мы планируем открыть к курортному сезону: либо объездное, либо восстановим дорогу», — подчеркнул Дмитрий Овсянников.
По словам главы Севастополя, в течение ближайшей недели планируется заново положить асфальт на объездной дороге вокруг села Поворотное, шириной в три полосы.
«К 1 мая мы сделаем полноценный объезд в три полосы. Заново все покроем асфальтом. За ближайшие
Как заявил генеральный директор
«Сейчас главное поставить диагноз и правильно назначить лечение», — сказал он.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Правительство Севастополя признало разрушение оползнем участка трассы чрезвычайной ситуаций природного характера. На ремонт этой части дороги руководство города приняло решение выделить 70 млн рублей. Движение транспорта организовано вокруг села Поворотного и через село Фруктовое и Северную сторону города.