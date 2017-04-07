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17:20 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский детсад № 255 признан самым безопасным в России

Детский сад Кировского района Волгограда занял первое место во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность-2016».

Конкурс проводился Министерством труда и социальной защиты РФ в 9 номинациях. Он направлен на выявление лучших решений по созданию безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих, их пропаганды в разных отраслях производства.

Победителей определяла независимая конкурсная комиссия. Волгоградский детский сад представил на конкурс свои разработки в области охраны труда и техники безопасности. В результате жюри признало организацию охраны труда в образовательном учреждении образцовым.

Заслуженную награду детсад получит на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет с 10 по 14 апреля в Сочи.

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