Волгоградский детсад № 255 признан самым безопасным в России

Конкурс проводился Министерством труда и социальной защиты РФ в 9 номинациях. Он направлен на выявление лучших решений по созданию безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих, их пропаганды в разных отраслях производства.

Победителей определяла независимая конкурсная комиссия. Волгоградский детский сад представил на конкурс свои разработки в области охраны труда и техники безопасности. В результате жюри признало организацию охраны труда в образовательном учреждении образцовым.

Заслуженную награду детсад получит на Всероссийской неделе охраны труда, которая пройдет с 10 по 14 апреля в Сочи.