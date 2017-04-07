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17:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области апробируют проект по классификации инвалидности у детей

Ранее тяжесть заболевания ребенка определяли по критериям для взрослого.

Пилотный проект классификаций и критериев по установлению инвалидности у детей апробируют в Воронежской области в 2017 году, сообщила представитель федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» Минтруда России Ольга Сергеева на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в пятницу, 7 апреля. Ранее тяжесть заболевания ребенка определяли по критериям для взрослого, уточнили в пресс-центре облправтельства.

По словам главного эксперта по медико-социальной экспертизе ФКУ, пилотный проект апробируют одновременно и в Смоленской области. Ольга Сергеева добавила, что в течение 2017 года в регионе будут отрабатываться новые подходы по установлению инвалидности у детей., что позволит устранить недостатки существующей системы.

Для наблюдения за ходом реализации пилотного проекта в регионе создали рабочую группу, которая по итогам апробации направит в министерство труда и социальной защиты РФ предложения «по совершенствованию порядка освидетельствования детей в учреждениях медико-социальной экспертизы, выявлению рисков при применении новых классификаций и критериев установления инвалидности».

Справка РИА «Воронеж»

Пилотный проект классификаций и критериев по установлению инвалидности у детей разработан с учетом лучшего отечественно и зарубежного опыта и основных нормативно-правовых документов, регламентирующих систему реабилитации и абилитации детей-инвалидов, сообщается на сайте Минтруда РФ.

Проект предусматривает конкретизацию классификаций, определяющих инвалидность у ребенка — в документе должна быть расписана количественная система оценка степени выраженности нарушений функций детского организма, в зависимости от их формы и тяжести течения заболевания.

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