В Воронежской области апробируют проект по классификации инвалидности у детей
Ранее тяжесть заболевания ребенка определяли по критериям для взрослого.
Ранее тяжесть заболевания ребенка определяли по критериям для взрослого.
Пилотный проект классификаций и критериев по установлению инвалидности у детей апробируют в Воронежской области в 2017 году, сообщила представитель федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро
По словам главного эксперта по
Для наблюдения за ходом реализации пилотного проекта в регионе создали рабочую группу, которая по итогам апробации направит в министерство труда и социальной защиты РФ предложения «по совершенствованию порядка освидетельствования детей в учреждениях
Справка РИА «Воронеж»
Пилотный проект классификаций и критериев по установлению инвалидности у детей разработан с учетом лучшего отечественно и зарубежного опыта и основных
Проект предусматривает конкретизацию классификаций, определяющих инвалидность у ребенка — в документе должна быть расписана количественная система оценка степени выраженности нарушений функций детского организма, в зависимости от их формы и тяжести течения заболевания.