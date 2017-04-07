Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
«Маски сброшены»: как в России отреагировали на авиаудар в Сирии
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
17:52 (мск), источник: АиФ Самара

Изменились тарифы на пригородные речные маршруты по Волге

Переправа через Волгу подорожала.

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» объявило об изменении тарифов на пригородные речные маршруты.

Тарифы на проезд и тарифы грузовой переправы в навигацию 2017 года :

— на проезд судами на пригородных маршрутах;.

— на грузопассажирские перевозки на паромной переправе Самара — Рождествено;.

— на провоз велосипеда.

Стоимость проезда утверждена в соответствии с Государственным контрактом с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В стоимость проезда мотовелотехники и автомобиля входит стоимости проезда водителя, с пассажиров плата взимается дополнительно. Для пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов предусмотрены льготы. На грузовой переправе действуют ограничения по максимальной массе — не более 18 т. (масса автомобиля + масса перевозимого груза).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Заменить нельзя. Мифы о потреблении мяса, которым не стоит верить
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Все погибшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга опознаны
События недели в фотографиях
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Главе хакерской группы «Шалтай-Болтай» предъявили обвинения
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь