Изменились тарифы на пригородные речные маршруты по Волге

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» объявило об изменении тарифов на пригородные речные маршруты.

Тарифы на проезд и тарифы грузовой переправы в навигацию 2017 года :

— на проезд судами на пригородных маршрутах;.

— на грузопассажирские перевозки на паромной переправе Самара — Рождествено;.

— на провоз велосипеда.

Стоимость проезда утверждена в соответствии с Государственным контрактом с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

В стоимость проезда мотовелотехники и автомобиля входит стоимости проезда водителя, с пассажиров плата взимается дополнительно. Для пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов предусмотрены льготы. На грузовой переправе действуют ограничения по максимальной массе — не более 18 т. (масса автомобиля + масса перевозимого груза).