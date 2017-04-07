Изменились тарифы на пригородные речные маршруты по Волге
Переправа через Волгу подорожала.
Переправа через Волгу подорожала.
ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» объявило об изменении тарифов на пригородные речные маршруты.
Тарифы на проезд и тарифы грузовой переправы в навигацию 2017 года :
— на проезд судами на пригородных маршрутах;.
— на грузопассажирские перевозки на паромной переправе Самара — Рождествено;.
Стоимость проезда утверждена в соответствии с Государственным контрактом с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
В стоимость проезда мотовелотехники и автомобиля входит стоимости проезда водителя, с пассажиров плата взимается дополнительно. Для пенсионеров, ветеранов труда и инвалидов предусмотрены льготы. На грузовой переправе действуют ограничения по максимальной массе — не более 18 т. (масса автомобиля + масса перевозимого груза).