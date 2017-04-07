Память моряков с подлодки «Комсомолец» почтили сегодня нижегородцы

Прошло 28 лет, но каждый год в Марьиной роще у могилы капитана 1 ранга Таланта Буркулакова, который был в тот день на подлодке, проходит траурный митинг. Его участники — родные подводников, ветераны флота и курсанты нижегородского речного училища. По традиции проходит панихида, а собравшиеся возлагают к памятнику красные гвоздики.