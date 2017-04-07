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16:50 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Память моряков с подлодки «Комсомолец» почтили сегодня нижегородцы

В 1989 году 7 апреля в Норвежском море затонула атомная подводная лодка «Комсомолец». 42 члена экипажа остались под водой. Среди них было четверо нижегородцев.

Прошло 28 лет, но каждый год в Марьиной роще у могилы капитана 1 ранга Таланта Буркулакова, который был в тот день на подлодке, проходит траурный митинг. Его участники — родные подводников, ветераны флота и курсанты нижегородского речного училища. По традиции проходит панихида, а собравшиеся возлагают к памятнику красные гвоздики.

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