Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Кремль ответил на ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Последствия циклона «Дебби»
10Уйгурская проблема Китая
19:55 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Дворцовый и Троицкий мосты будут разводить на 15 минут раньше

Главные переправы Санкт-Петербурга меняют график разводки из-за туристов.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге Дворцовый и Троицкий мосты во время навигации 2017 года будут разводить на 15 минут раньше, пишет «Росбалт».

Санкт-Петербург готовится к сезону навигации. По предварительной информации, активное судоходство начнется в ночь с 9-го на 10-ое апреля. А навигация на рукавах Невы начнется с 20-го числа.

В этом году произойдут изменения в графике разводки мостов. Дворцовый и Троицкий -будут разводиться на 15 минут раньше.

«Дворцовый мост — в 01 час 10 минут, а Троицкий — в 01 час 20 минут, — сообщил Андрей Кочин, заместитель директора СПб ГБУ “Мостотрест”. — Решение о раннем разводе было принято по просьбе экскурсионных компаний, которые специализируются на организации водных прогулок в период белых ночей».

Планируется, что у экскурсионных кораблейпоявится 15 минут, чтобы показать разведенные мосты туристам непосредственно с акватории Большой Невы. Затем под ними пойдут грузовые суда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
7 петербургских мостов: любопытные факты истории
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
Медведев: Ударом по Сирии Трамп доказал свою несамостоятельность
Все погибшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга опознаны
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
События недели в фотографиях
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Сантехников обяжут работать по ночам
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь