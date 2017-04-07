Дворцовый и Троицкий мосты будут разводить на 15 минут раньше

В Петербурге Дворцовый и Троицкий мосты во время навигации 2017 года будут разводить на 15 минут раньше, пишет «Росбалт».

Санкт-Петербург готовится к сезону навигации. По предварительной информации, активное судоходство начнется в ночь с 9-го на 10-ое апреля. А навигация на рукавах Невы начнется с 20-го числа.

В этом году произойдут изменения в графике разводки мостов. Дворцовый и Троицкий -будут разводиться на 15 минут раньше.

«Дворцовый мост — в 01 час 10 минут, а Троицкий — в 01 час 20 минут, — сообщил Андрей Кочин, заместитель директора СПб ГБУ “Мостотрест”. — Решение о раннем разводе было принято по просьбе экскурсионных компаний, которые специализируются на организации водных прогулок в период белых ночей».

Планируется, что у экскурсионных кораблейпоявится 15 минут, чтобы показать разведенные мосты туристам непосредственно с акватории Большой Невы. Затем под ними пойдут грузовые суда.