Фестиваль «Джаз на Байкале» открылся в Иркутске

По 130-му кварталу прошлись около 30 джазменов. Среди них — иркутские исполнители и гости фестиваля.

Концерт продолжился в торговом центре. Впереди три дня «Джаза на Байкале». 9 апреля все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и сыграть на барабанах, контрабасах, фортепиано. Уроки от жюри фестиваля пройдут в областной школе искусств. Завершится «Джаз на Байкале» в понедельник гала-концертом с участием квартета Александра Сипягина из США, квинтета Игоря Бутмана и австралийской певицей Фантинэ.

— Джаз сейчас очень близок людям. Мы это видим по той публике, которая приходит на наши концерты. Очень много молодёжи. Люд начинают понимать, что джаз свеж, что он даёт основу для качественной эстрадной музыки, — говорит художественный руководитель фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов.