Прокуратура РТ: В Черемшане 14 медиков имели подложные дипломы

(Казань, 7 апреля, «Татар-информ»). Проверка надзорного ведомства показала, что 14 заведующих фельдшерско-акушерским пунктом (ФАП) представили в отдел кадров Центральной районной больницы в Черемшане заведомо подложные дипломы о получении ими среднего профессионального образования по специальности «лечебное дело», сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Приказом Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием» установлены требования к уровню профессионального образования фельдшера, заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. Фельдшер, заведующий ФАП должен иметь среднее профессиональное образование по специальности «лечебное дело».

8 заведующих имели среднее специальное образование по специальности «медицинская сестра», 5 — по специальности «акушерка» и 1 — «санитарный фельдшер». При этом они приобрели поддельные дипломы, не пройдя обучение по специальности «лечебное дело».

По результатам проверки прокуратура района внесла в Черемшанскую ЦРБ представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Собранные материалы направлены в районный отдел МВД для организации проверки и принятия процессуального решения.