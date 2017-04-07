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17:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Павловске открылись всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

Участвуют 125 команд из регионов России и ближнего зарубежья.

Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Кубок Дона — 2017» открылись в Павловске на городском стадионе «Юность», рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» главный судья соревнований Юрий Кобзев в пятницу, 7 апреля.

Соревнования продлятся три дня на дистанциях различного профиля с 7 по 9 апреля.

В первый день участники показали свои силы в дисциплине «Спринт». Спортсмены прошли определенный маршрут по пересеченной местности за 15 минут.

Соревнования продолжатся в селе Русская Буйловка в субботу, 8 апреля и в селе Березово в воскресенье, 9 апреля.

В соревнованиях «Кубок Дона — 2017» поучаствуют спортсмены из Белоруссии, Донецкой народной республики, республики Татарстан, Москвы, Ярославля и еще из 20 регионов нашей страны. Возраст участников от 10 до 60 лет.

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