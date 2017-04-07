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17:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В выходные будет прохладно, а уже в понедельник до +22°С

В грядущие выходные похолодает. Температурный фон станет ближе к климатической норме, передает TUT.BY.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В субботу, 8 апреля, погода будет неустойчивой. По северной половине Беларуси ожидаются небольшие кратковременные дожди, а также мокрый снег. Температура ночью прогнозируется −2…+4°С, днем +5…+11°С, по юго-западу до +13°С.

В воскресенье, 9 апреля, существенных осадков не будет. Температура ночью от -3°С по востоку до +5°С по западу страны, днем +8…+15°С.

С понедельника, 10 апреля, в Беларусь придут воздушные массы с юго-запада Европы. Прогнозируется теплая погода. Температура ночью +1… +6°С, днем +13… 20 °C, по юго-западу до +22°С.

Подготовила Алина Янчур.

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