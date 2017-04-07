В выходные будет прохладно, а уже в понедельник до +22°С
В грядущие выходные похолодает. Температурный фон станет ближе к климатической норме, передает TUT.BY.
В грядущие выходные похолодает. Температурный фон станет ближе к климатической норме, передает TUT.BY.
В субботу, 8 апреля, погода будет неустойчивой. По северной половине Беларуси ожидаются небольшие кратковременные дожди, а также мокрый снег. Температура ночью прогнозируется −2…+4°С, днем +5…+11°С, по
В воскресенье, 9 апреля, существенных осадков не будет. Температура ночью от -3°С по востоку до +5°С по западу страны, днем +8…+15°С.
С понедельника, 10 апреля, в Беларусь придут воздушные массы с
Подготовила Алина Янчур.