Более тысячи бесплатных автобусов запустят в Москве на Пасху

Более тысячи бесплатных автобусов по 37 маршрутом будут работать в Москве на пасхальные праздники. Об этом сообщается в релизе «Мосгортранса», поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

9 апреля (Вербное воскресенье), 16 апреля (Пасха), 23 апреля (Красная горка) и 25 апреля (Радоница) автобусы будут ходить к 17 основным городским и подмосковным кладбищам. Изменится место посадки на транспорт до Николо-Архангельского некрополя — теперь он будет останавливаться у метро «Новокосино».

В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля наземный общественный транспорт будет курсировать по обычным маршрутам до 03:30, также в обычном режиме продолжат работать 11 ночных автобусов.

Кроме того, в Вербное воскресенье и на Пасху у 53 маршрутов подмосковных электричек появятся дополнительные остановки рядом с кладбищами и храмами, сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД).

На Казанском направлении это будут станции «Удельная» и «Ильинская», на Курском — «Бутово» и «Щербинка», на Горьковском — «Никольское», на Савеловском — «Новодачная», на Белорусском — «Здравница», «Отрадное» и «Баковка», на Рижском — «Троицкая» и «Миитовская», на Киевском — «Алабино», «Сколково» и «Крекшино», на Павелецком — «Калинина», «Булатниково» и «Чертаново».