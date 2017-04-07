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17:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Погода в Волгоградской области будет меняться от — 3ºС до + 21ºС

В Волгоградской области 8 апреля дневная температура достигнет +20ºС, сообщают ВДТВ синоптики Волгоградского ЦГМС.

В Волгограде 8 апреля — без осадков. Южный ветер до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+7ºС; днем +16…+18ºС. По области — до +20ºС.

9 апреля в городе утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы до 16 метров в секунду. Ночная температура +6…+8ºС, днем +15…+17ºС, по области воздух прогреется местами до +21ºС.

10 апреля ночью кратковременный дождь, днем без осадков. По области при прояснении до -3ºС. Температура воздуха ночью +2…+4ºС, днем +13…+15ºС.

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