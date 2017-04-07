Погода в Волгоградской области будет меняться от — 3ºС до + 21ºС
В Волгоградской области 8 апреля дневная температура достигнет +20ºС, сообщают ВДТВ синоптики Волгоградского ЦГМС.
В Волгоградской области 8 апреля дневная температура достигнет +20ºС, сообщают ВДТВ синоптики Волгоградского ЦГМС.
В Волгограде 8 апреля — без осадков. Южный ветер до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5…+7ºС; днем +16…+18ºС. По области — до +20ºС.
9 апреля в городе утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер
10 апреля ночью кратковременный дождь, днем без осадков. По области при прояснении до -3ºС. Температура воздуха ночью +2…+4ºС, днем +13…+15ºС.