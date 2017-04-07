Капитальный ремонт четырёх участков дорог Нижнего Новгорода начнётся со следующей недели
В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года.
В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года.
Капитальный ремонт четырёх участков дорог Нижнего Новгорода начнётся со следующей недели. Как сообщил на
В этой программе в основном задействованы участки дорог с очень серьёзной интенсивностью движения.
Со следующей недели начнутся работы на четырёх участках. Это улицы Рельсовая, Октябрьской революции и
Первоначально начнутся работы по замене бордюрного камня. Следующий этап — фрезерование с последующей укладкой асфальта. Полный график работ размещён на сайте администрации города.
Чиновник добавил, что в графике могут быть изменения. «Могут быть определенные
«Чтобы не тормозить движение, работы по асфальтоукладке постараемся проводить в ночное время. Днём всё равно будем выполнять работы по установке и замене бордюрного камня и в любом случае будем ограничивать движение на крайних полосах», — подытожил Роман Ухабин.
Напомним, что ремонтная кампания на дорогах Нижнего Новгорода продлится с конца марта по конец октября 2017 года.
В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.
Ранее сообщалось, что дорогу на улице Самаркандская к стадиону «Нижний Новгород» капитально отремонтируют за 189 млн. рублей.