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17:16 (мск), источник: НТА-Приволжье

Капитальный ремонт четырёх участков дорог Нижнего Новгорода начнётся со следующей недели

В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года.

Капитальный ремонт четырёх участков дорог Нижнего Новгорода начнётся со следующей недели. Как сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин, контракты на выполнение работ по капитальному ремонту дорог в Нижнем Новгороде на сегодняшний день подписаны, а графики работ с подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями согласованы.

В этой программе в основном задействованы участки дорог с очень серьёзной интенсивностью движения.

Со следующей недели начнутся работы на четырёх участках. Это улицы Рельсовая, Октябрьской революции и Новикова-Прибоя. Также в плане стоит улица Бетанкура, но возможны изменения.

Первоначально начнутся работы по замене бордюрного камня. Следующий этап — фрезерование с последующей укладкой асфальта. Полный график работ размещён на сайте администрации города.

Чиновник добавил, что в графике могут быть изменения. «Могут быть определенные форс-мажоры. Влияют и погодные условия — дождь и пока ещё актуален снег. Могут быть и различные проблемы с инженерными коммуникациями, которые могут возникать в процессе производства работ. График в процессе может корректироваться, но мы стараемся его чётко отслеживать и придерживаться», — сказал Ухабин.

«Чтобы не тормозить движение, работы по асфальтоукладке постараемся проводить в ночное время. Днём всё равно будем выполнять работы по установке и замене бордюрного камня и в любом случае будем ограничивать движение на крайних полосах», — подытожил Роман Ухабин.

Напомним, что ремонтная кампания на дорогах Нижнего Новгорода продлится с конца марта по конец октября 2017 года.

В рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги» в Нижнем Новгороде будут отремонтированы почти 70 дорожных объектов в течение 2017 года. На эти цели из федерального, регионального и городского бюджетов будет направлено около 2,2 млрд. рублей.

Ранее сообщалось, что дорогу на улице Самаркандская к стадиону «Нижний Новгород» капитально отремонтируют за 189 млн. рублей.

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