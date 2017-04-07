События недели в фотографиях

1 апреля. Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Он будет похоронен в Переделкино, «недалеко от могилы Пастернака».

Источник: РИА "Новости"

1 апреля. Испанский спасатель Даниэль Калвело с новорожденной девочкой во время операции по спасению беженцев в Средиземном море.

Источник: Reuters

2 апреля. Более 300 человек стали жертвами наводнения на юго-западе Колумбии. Причиной стихийного бедствия стали сильные дожди, из-за которых повысился уровень в реке Мокоа и ее притоках.

Источник: Reuters

2 апреля. В Хельсинки завершился Чемпионат мира 2017 по фигурному катанию. Россиянка Евгения Медведева завоевала золото в одиночной программе.

Источник: AFP 2017

3 апреля. В Санкт-Петербурге произошел теракт в метро: в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» сработало самодельное взрывное устройство. Погибли 14 человек, более 50 пассажиров получили ранения.

Источник: Reuters

3 апреля. Южная Корея провела масштабные учения с участием артиллерии и флота.

Источник: Reuters

4 апреля. В результате авианалета в сирийской провинции Идлиб, по последним данным, погибли 72 человека, в том числе 20 детей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Россия объяснила случившееся попаданием ракет в склад, где боевики хранили отравляющие вещества.

Источник: AFP 2017

4 апреля. Мужчина несет в рюкзаке свою кошку во время прогулки под цветущей сакурой в Университете Тунцзи в Шанхае, Китай.

Источник: Reuters

5 апреля. Священнослужители отработали навыки тушения пожара из шлангов во время учений МЧС в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

5 апреля. В Таиланде группа трансгендеров пришла в военкомат во время призыва в армию.

Источник: Reuters

6 апреля. В Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистическая прогремел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Самодельное взрывное устройство было замаскировано под фонарик. Преступление было совершено на почве ревности.

Источник: РИА "Новости"

6 апреля. На Манежной площади в Москве состоялся вечер памяти жертв теракта в петербургском метро. По данным столичного главка МВД, в акции приняли участие более 50 тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

7 апреля. США впервые с начала войны в Сирии нанесли удары по позиции правительственной армии. Ранним утром с американских кораблей в Средиземном море были выпущены 59 ракет «Томагавк», 23 из которых поразили сирийскую авиабазу Шайрат в провинции Хомс. По разным данным, в результате удара погибли от шести до девяти человек.

Источник: РИА "Новости"

7 апреля. В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей у торгового центра. По предварительным данным, погибли как минимум три человека, пострадали не менее восьми.