События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 1 по 7 апреля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 1 по 7 апреля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
1 апреля. Поэт Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни. Он будет похоронен в Переделкино, «недалеко от могилы Пастернака».
1 апреля. Испанский спасатель Даниэль Калвело с новорожденной девочкой во время операции по спасению беженцев в Средиземном море.
2 апреля. Более 300 человек стали жертвами наводнения на
2 апреля. В Хельсинки завершился Чемпионат мира 2017 по фигурному катанию. Россиянка Евгения Медведева завоевала золото в одиночной программе.
3 апреля. В
3 апреля. Южная Корея провела масштабные учения с участием артиллерии и флота.
4 апреля. В результате авианалета в сирийской провинции Идлиб, по последним данным, погибли 72 человека, в том числе 20 детей, сотни были госпитализированы с симптомами химического отравления. Россия объяснила случившееся попаданием ракет в склад, где боевики хранили отравляющие вещества.
4 апреля. Мужчина несет в рюкзаке свою кошку во время прогулки под цветущей сакурой в Университете Тунцзи в Шанхае, Китай.
5 апреля. Священнослужители отработали навыки тушения пожара из шлангов во время учений МЧС в Симферополе.
5 апреля. В Таиланде группа трансгендеров пришла в военкомат во время призыва в армию.
6 апреля. В
6 апреля. На Манежной площади в Москве состоялся вечер памяти жертв теракта в петербургском метро. По данным столичного главка МВД, в акции приняли участие более 50 тысяч человек.
7 апреля. США впервые с начала войны в Сирии нанесли удары по позиции правительственной армии. Ранним утром с американских кораблей в Средиземном море были выпущены 59 ракет «Томагавк», 23 из которых поразили сирийскую авиабазу Шайрат в провинции Хомс. По разным данным, в результате удара погибли от шести до девяти человек.
7 апреля. В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей у торгового центра. По предварительным данным, погибли как минимум три человека, пострадали не менее восьми.