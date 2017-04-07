Вице-премьер России предложил создать в Татарстане парк кошек

— Мы могли бы собрать на одной территории всех кошек, живущих в природе. Это мог бы быть единственный парк в России или даже в мире. Это станет местом паломничества, куда будут приезжать со всей России, — сказал Хлопонин.

В ответ на это глава республики сказал, что парку место не в Казани, а за пределами города.

— У нас рядом с Казанью есть Раифский заповедник. Мы еще подберем площадку. Но в целом поддерживаю идею, — сказал Минниханов.

Отметим, в Иннополисе в рамках итоговой коллегии Росприроднадзора представители Минэкологии Татарстана и Министерства природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение, согласно которому в Татарстане будет вестись возрождение популяции барсов.