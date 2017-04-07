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17:35 (мск), источник: Prokazan.ru

Вице-премьер России предложил создать в Татарстане парк кошек

Вице-премьер России Александр Хлопонин предложил президенту Татарстана создать в республике первый в России парк кошек. Об этом он заявил журналистам перед коллегией Росприроднадзора в Иннополисе.

 — Мы могли бы собрать на одной территории всех кошек, живущих в природе. Это мог бы быть единственный парк в России или даже в мире. Это станет местом паломничества, куда будут приезжать со всей России, — сказал Хлопонин.

В ответ на это глава республики сказал, что парку место не в Казани, а за пределами города.

 — У нас рядом с Казанью есть Раифский заповедник. Мы еще подберем площадку. Но в целом поддерживаю идею, — сказал Минниханов.

Отметим, в Иннополисе в рамках итоговой коллегии Росприроднадзора представители Минэкологии Татарстана и Министерства природных ресурсов и экологии РФ подписали соглашение, согласно которому в Татарстане будет вестись возрождение популяции барсов.

 — У нас будет находиться центр реинтродукции (переселение диких животных на территорию, где они ранее обитали — прим. ред) мы будем работать с Саяно-Шушенским заповедником. Все-таки это их зона проживания, — добавил президент.

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