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17:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Трамвайные остановки для маршрутов № 3 и 21 в Нижнем Новгороде будут перенесены с 8 апреля

Высадка и посадка пассажиров будет организована на одной посадочной площадке.

Трамвайные остановки для маршрутов № 3 и 21 в Нижнем Новгороде будут перенесены с 8 апреля.

По сведениям управления по работе со СМИ горадминистрации, в целях повышения качества обслуживания пассажиров на трамвайных маршрутах № 3 и № 21 с 8 апреля 2017 года высадка и посадка пассажиров трамваев № 3 «Московский вокзал — Парк Дубки» и № 21 «Черный пруд — Парк Дубки» будет организована на одной посадочной площадке на выходе из разворотного трамвайного кольца на пл. Комсомольской в направлении парка Дубки.

Высадку и посадку пассажиров на прежних остановочных пунктах будет отменена.

Как сообщалось ранее, трамвайные остановки в Нижнем Новгороде «35 квартал» и «43 квартал» в связи с работами по реконструкции проспекта Молодежный отменены с 27 марта.

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