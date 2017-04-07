Трамвайные остановки для маршрутов № 3 и 21 в Нижнем Новгороде будут перенесены с 8 апреля.

По сведениям управления по работе со СМИ горадминистрации, в целях повышения качества обслуживания пассажиров на трамвайных маршрутах № 3 и № 21 с 8 апреля 2017 года высадка и посадка пассажиров трамваев № 3 «Московский вокзал — Парк Дубки» и № 21 «Черный пруд — Парк Дубки» будет организована на одной посадочной площадке на выходе из разворотного трамвайного кольца на пл. Комсомольской в направлении парка Дубки.

Высадку и посадку пассажиров на прежних остановочных пунктах будет отменена.

Как сообщалось ранее, трамвайные остановки в Нижнем Новгороде «35 квартал» и «43 квартал» в связи с работами по реконструкции проспекта Молодежный отменены с 27 марта.