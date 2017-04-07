Двое раненых при взрыве в Петербурге остаются в крайне тяжелом состоянии

Митянина отмечает, что по состоянию на 13.00 в крайне тяжелом состоянии находится двое пострадавших, в тяжелом — четверо, средней тяжести — девять, удовлетворительном — 37. В пятницу утром сообщалось, что в крайне тяжелом состоянии находился только один пострадавший.

Ранее в пятницу министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала, что в больницах Санкт-Петербурга остается 51 человек из числа пострадавших при взрыве в метро.