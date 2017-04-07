Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Глава Госдепа выступил с заявлением после ракетного удара США
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Пост мамы в соцсети спас жизнь ее ребенку
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Яна Рудковская вышла в свет в необычном мини-платье (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
17:55 (мск), источник: Городской репортер

Жители Ростова научатся раздельному сбору мусора

С 30 марта по 5 июня пройдет Всероссийский экологический флешмоб «Разделяй с нами», во время которого жители Ростова будут учиться раздельному сбору мусора, сообщают организаторы.

Цель проекта — вовлечь максимальное число людей в практику раздельного сбора отходов для дальнейшей переработки и сокращения мусора, попадающего на свалки.

Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и получить доступ к заданиям, выполняя которые можно научиться сортировать отходы, оставлять после себя меньше мусора, например, заменять одноразовые вещи на многоразовые. Кроме того, будут и творческие задания: съемка видеороликов и создание арт-объектов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Все погибшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга опознаны
События недели в фотографиях
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Главе хакерской группы «Шалтай-Болтай» предъявили обвинения
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь