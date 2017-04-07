Жители Ростова научатся раздельному сбору мусора
С 30 марта по 5 июня пройдет Всероссийский экологический флешмоб «Разделяй с нами», во время которого жители Ростова будут учиться раздельному сбору мусора, сообщают организаторы.
С 30 марта по 5 июня пройдет Всероссийский экологический флешмоб «Разделяй с нами», во время которого жители Ростова будут учиться раздельному сбору мусора, сообщают организаторы.
Цель проекта — вовлечь максимальное число людей в практику раздельного сбора отходов для дальнейшей переработки и сокращения мусора, попадающего на свалки.
Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и получить доступ к заданиям, выполняя которые можно научиться сортировать отходы, оставлять после себя меньше мусора, например, заменять одноразовые вещи на многоразовые. Кроме того, будут и творческие задания: съемка видеороликов и создание