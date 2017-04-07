Улица Федосеенко в Нижнем Новгороде будет капитально отремонтирована в 2017 году на 15 млн. рублей.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Роман Ухабин, в ближайшее время будет проведён аукцион на право ремонта улицы Федосеенко в Сормовском районе в рамках федеральной целевой программы «Безопасные дороги».

Согласно информации, по итогам всех аукционов в рамках программы образовалась экономия в размере 15 млн. рублей. «Написали письмо в правительство Нижегородской области с просьбой согласовать эту экономию согласно этой программе именно на улицу Федоссенко. Согласование должно прийти с дня на день», — сказал Ухабин.

«Мы проведём ещё один аукцион и улица Федосеенко будет в этом году отремонтирована на 15 млн. рублей», — подчеркнул он.

Напомним, вопрос о необходимости ремонта улицы Федосеенко в Сормовском районе был поднят главой района на оперативном совещании в администрации города.

Ранее сообщалось, что Сормовский район Нижнего Новгорода исключен из программы ремонта дорог на 2017 год.