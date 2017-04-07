Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
В ЕВС ответили на сообщение о переносе «Евровидения» из Киева
В соцсети обсуждают фото Навки и Пескова с детьми
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
18:05 (мск), источник: Российская газета

Рособрнадзор запретил прием в три вуза

Рособрнадзор запретил прием в три вуза. Речь идет о Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологий им. Скрябина, волгоградском филиале Московской финансово-юридической академии, Владикавказском институте управления.

Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Российские студенты выбрали лучшие и худшие вузы

В Рособрнадзоре пояснили, что запрет приема налагается за повторное неисполнение замечаний ведомства. Максимальный срок, на который распространяется запрет приема, — три месяца.

Как только вузы устранят замечания, они должны сообщить об этом в Рособрнадзор, и тот примет решение о снятии запрета.

Напомним, на прошлой неделе Рособрнадзор запретил прием в три государственных вуза. Почти все сообщили, что уже устранили замечания и отправили отчеты об этом в ведомство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Стокгольме
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
Все погибшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга опознаны
События недели в фотографиях
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Главе хакерской группы «Шалтай-Болтай» предъявили обвинения
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь