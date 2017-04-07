Рособрнадзор запретил прием в три вуза

В Рособрнадзоре пояснили, что запрет приема налагается за повторное неисполнение замечаний ведомства. Максимальный срок, на который распространяется запрет приема, — три месяца.

Как только вузы устранят замечания, они должны сообщить об этом в Рособрнадзор, и тот примет решение о снятии запрета.

Напомним, на прошлой неделе Рособрнадзор запретил прием в три государственных вуза. Почти все сообщили, что уже устранили замечания и отправили отчеты об этом в ведомство.