МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с грозой

Дождь начнется в столице вечером 7 апреля, в некоторых районах города возможна гроза. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

По данным спасателей, при грозе ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются во всем городе, включая ТиНАО с 18:00.

Ранее синоптики объявили в городе «желтый» уровень опасности погоды.