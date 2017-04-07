МЧС предупредило москвичей о сильном ветре с грозой
По данным спасателей, при грозе ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду.
По данным спасателей, при грозе ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду.
Дождь начнется в столице вечером 7 апреля, в некоторых районах города возможна гроза. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.
По данным спасателей, при грозе ветер может усилиться до 12−17 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные условия ожидаются во всем городе, включая ТиНАО с 18:00.
Ранее синоптики объявили в городе «желтый» уровень опасности погоды.