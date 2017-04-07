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19:12 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На выходные синоптики ожидают похолодание

По прогнозам синоптиков на выходные, дожди переместятся на восток и юго-восток: в Херсонскую, Запорожскую области, в Донбасс и Крым. Ночью дожди пройдут в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавский и Харьковской областях.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 8 апреля, воздух в Украине остынет до 9−12 градусов, почти во всех областях ожидаются дожди, сообщает «Украинский гидрометцентр».

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Днем осадков не прогнозируют в Донецкой и Луганской областях. 8 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области, в районе Черногорского хребта, сохранится значительная лавинная опасность (3 уровень). На выходные синоптики ожидают похолодание.

В воскресенье, 9 апреля, в центре и на западе на несколько градусов потеплеет, а на севере и северо-востоке станет немного холоднее.

Дожди также переместятся на восток и юго-восток: в Херсонскую, Запорожскую области, в Донбасс и Крым. Ночью дождь прогнозируют также в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Полтавский областях, а в Харьковской даже дождь с мокрым снегом.

11 апреля на западе страны снова немного похолодает и будут дожди, но в центре и на востоке потеплеет и будет сухо.

Ранее сообщалось, что начиная с пятницы в Украине испортится погода. Временами дождь, днем в центральных и южных областях местами гроза; только в восточных, ночью и в большинстве центральных и южных областей без осадков.

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