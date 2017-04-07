В Петербурге простились с сенатором Тюльпановым

В пресс-службе Тюльпанова заявили, что сенатор умер не от перелома черепа

Среди тех, кто проводил сенатора в последний путь, были губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава парламента Ленобласти Сергей Бебенин, начальник ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов, прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, глава Невского района Константин Серов, глава комитета по культуре Константин Сухенко, президент СРО «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, экс-совладелец Балтинвестбанка Юрий Рыдник, временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин, сын главы СовФеда бизнесмен Сергей Матвиенко, бывший глава «Олимпстроя» Таймураз Боллоев, первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Александр Зарагацкий, исполнительный директор Детского Хосписа в Санкт-Петербурге Павел Крупник, сенатор Андрей Кутепов, депутаты ГосДумы Виталий Милонов и Михаил Романов, певец Василий Герелло, депутаты ЗакСа и другие именитые горожане.

Вадим Тюльпанов был похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Напомним, 4 апреля он скончался от сердечной недостаточности.