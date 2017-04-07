В Петербурге простились с сенатором Тюльпановым
В Петербурге 7 апреля простились с сенатором Совета Федерации и
В Петербурге 7 апреля простились с сенатором Совета Федерации и
Слова прощания на гражданской панихиде сказали глава СовФеда Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, министр транспорта Максим Соколов, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, депутат ГосДумы Артур Чилингаров, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.
Среди тех, кто проводил сенатора в последний путь, были губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава парламента Ленобласти Сергей Бебенин, начальник ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов, прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, глава Невского района Константин Серов, глава комитета по культуре Константин Сухенко, президент СРО «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров,
Вадим Тюльпанов был похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Напомним, 4 апреля он скончался от сердечной недостаточности.