Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Сантехников обяжут работать по ночам
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Последствия циклона «Дебби»
10Уйгурская проблема Китая
19:37 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге простились с сенатором Тюльпановым

В Петербурге 7 апреля простились с сенатором Совета Федерации и экс-главой городского ЗакСа Вадимом Тюльпановым.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Слова прощания на гражданской панихиде сказали глава СовФеда Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, министр транспорта Максим Соколов, заместитель председателя Государственной думы Сергей Неверов, депутат ГосДумы Артур Чилингаров, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Читайте также
В пресс-службе Тюльпанова заявили, что сенатор умер не от перелома черепа

Среди тех, кто проводил сенатора в последний путь, были губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава парламента Ленобласти Сергей Бебенин, начальник ГУ МВД по Петербургу и области Сергей Умнов, прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, глава Невского района Константин Серов, глава комитета по культуре Константин Сухенко, президент СРО «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров, экс-совладелец Балтинвестбанка Юрий Рыдник, временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области назначен Андрей Никитин, сын главы СовФеда бизнесмен Сергей Матвиенко, бывший глава «Олимпстроя» Таймураз Боллоев, первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» Александр Зарагацкий, исполнительный директор Детского Хосписа в Санкт-Петербурге Павел Крупник, сенатор Андрей Кутепов, депутаты ГосДумы Виталий Милонов и Михаил Романов, певец Василий Герелло, депутаты ЗакСа и другие именитые горожане.

Вадим Тюльпанов был похоронен на Новодевичьем кладбище в Петербурге. Напомним, 4 апреля он скончался от сердечной недостаточности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Перед кем Трамп мечет «Томагавки»
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
Медведев: Ударом по Сирии Трамп доказал свою несамостоятельность
Все погибшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга опознаны
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
События недели в фотографиях
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь