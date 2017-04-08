Ансамбль Александрова дал свой первый концерт в Турции
Выступление в Стамбуле открывает плотный заграничный концертный график артистов.
Выступление в Стамбуле открывает плотный заграничный концертный график артистов.
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова впервые выступил на сцене одного из концертных залов в Стамбуле. Об этом сообщили в
Помимо этого прозвучали «Калинка», «Дорогой длинною», «Вдоль по Питерской», «Ехал я из Берлина» и «Смуглянка».
Специально для турецких слушателей ансамбль исполнил турецкий марш «Ceddin Deden» и песню «Cankkale Turkusu». Завершился концерт выступлением народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который под аккомпанемент ансамбля исполнил «Катюшу» и «День Победы».
В субботу ансамбль даст второй концерт для турецких зрителей. Выступление в Стамбуле открывает плотный заграничный концертный график артистов. В мае коллектив отправится в европейские гастроли.
64 участника ансамбля погибли 25 декабря 2016 года в результате катастрофы военного самолета Ту-154, также погиб прежний руководитель коллектива