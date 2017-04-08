Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Любовный треугольник: Климова, Антипенко и Носик в новом сериале
Названа новая причина угревой сыпи
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
10Последствия циклона «Дебби»
14События недели в фотографиях
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
00:17 (мск), источник: ТАСС

Ансамбль Александрова дал свой первый концерт в Турции

Выступление в Стамбуле открывает плотный заграничный концертный график артистов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова впервые выступил на сцене одного из концертных залов в Стамбуле. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Выступление по традиции было открыто песней «Несокрушимая и легендарная», которая впервые была исполнена в 1943 году в самый разгар Великой Отечественной войны

Помимо этого прозвучали «Калинка», «Дорогой длинною», «Вдоль по Питерской», «Ехал я из Берлина» и «Смуглянка».

Фоторепортаж
Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе

Специально для турецких слушателей ансамбль исполнил турецкий марш «Ceddin Deden» и песню «Cankkale Turkusu». Завершился концерт выступлением народного артиста СССР Иосифа Кобзона, который под аккомпанемент ансамбля исполнил «Катюшу» и «День Победы».

В субботу ансамбль даст второй концерт для турецких зрителей. Выступление в Стамбуле открывает плотный заграничный концертный график артистов. В мае коллектив отправится в европейские гастроли.

64 участника ансамбля погибли 25 декабря 2016 года в результате катастрофы военного самолета Ту-154, также погиб прежний руководитель коллектива генерал-лейтенант Валерий Халилов. Ансамбль летел в Сирию, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим. В результате трагедии погибли 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза), глава департамента культуры Минобороны Антон Губанков.

Россия приостанавливает работу горячей линии связи с Пентагоном
Задержан подозреваемый в наезде грузовика на людей в Стокгольме
Главы генштабов РФ и США обсудили удар по Сирии
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
События недели в фотографиях
Умер актер фильма «V — значит вендетта» Тим Пиготт-Смит
В МОК анонсировали получение киберспортом олимпийского статуса
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
В Думе не поддержали налоговые льготы на средства капремонта
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
В Москве построят много съемного государственного жилья
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь