«Тотальный диктант» 8 апреля напишут около 200 тысяч человек
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 200 тысяч человек из 71 страны напишут «Тотальный диктант» в 2017 году 8 апреля, сообщила
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 200 тысяч человек из 71 страны напишут «Тотальный диктант» в 2017 году 8 апреля, сообщила
«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.
Всего в акции примут участие около 200 тысяч человек. На территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти все регионы: диктант в этом году не будет писать только Ненецкий автономный округ.
Больше всего площадок откроется в Москве — 376,
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Самый большой выбор будет у москвичей: на многочисленных площадках проекта «Тотальный диктант» зачитают шоумен и ведущий Максим Галкин, спортивный комментатор Георгий Черданцев, режиссер Марк Розовский, лингвист Максим Кронгауз, участники группы «Ундервуд», исполнитель Noize MC, телеведущий Владимир Познер, шоумен Александр Олешко, участница Comedy Woman Наталья Медведева, саксофонист Игорь Бутман и другие.
В Таллине текст диктанта будет зачитывать известный российский актер Дмитрий Харатьян, в Страсбурге — актер и телеведущий Леонид Ярмольник, в Стамбуле — артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. В украинской Горловке читать диктант будет российская певица Юлия Чичерина. В
Кроме того, «Тотальный диктант» пройдет и в воздухе на 10 рейсах авиакомпании S7, в поездах, на открытом воздухе, барках «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток). Сотрудники Российской антарктической экспедиции (РАЭ) станут участниками акции в пятый раз. Члены экспедиции напишут диктант на трех станциях в Антарктиде: «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс».
Все желающие также смогут написать «Тотальный диктант» онлайн, для этого будут организованы трансляции из трех часовых поясов, а защита сайта повышена от