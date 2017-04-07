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01:59 (мск), источник: РИА Новости

«Тотальный диктант» 8 апреля напишут около 200 тысяч человек

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Около 200 тысяч человек из 71 страны напишут «Тотальный диктант» в 2017 году 8 апреля, сообщила пресс-служба проекта.

Источник: РИА "Новости"

«Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель — дать возможность каждому человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности.

Организаторы отметили, что всего желающих написать диктант примут 3008 площадок в 866 городах и поселках в 71 стране

Всего в акции примут участие около 200 тысяч человек. На территории России площадки акции откроются в 585 населенных пунктах, охвачены почти все регионы: диктант в этом году не будет писать только Ненецкий автономный округ.

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Больше всего площадок откроется в Москве — 376, Санкт-Петербурге — 82, Новосибирске — 56. За рубежом стать участником «Тотального диктанта» можно будет в 281 городе, находящихся в 70 странах.

В пресс-службе также сообщили, что по количеству участвующих зарубежных городов пальму первенства держат США (19), далее расположились Испания (11) и Китай — от этой страны в акции участвуют 10 городов. Впервые Тотальный диктант можно будет написать в княжестве Андорра и в таких городах, как Сидней (Австралия), Майами (США), Страсбург (Франция), Одесса (Украина).

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Самый большой выбор будет у москвичей: на многочисленных площадках проекта «Тотальный диктант» зачитают шоумен и ведущий Максим Галкин, спортивный комментатор Георгий Черданцев, режиссер Марк Розовский, лингвист Максим Кронгауз, участники группы «Ундервуд», исполнитель Noize MC, телеведущий Владимир Познер, шоумен Александр Олешко, участница Comedy Woman Наталья Медведева, саксофонист Игорь Бутман и другие.

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В Таллине текст диктанта будет зачитывать известный российский актер Дмитрий Харатьян, в Страсбурге — актер и телеведущий Леонид Ярмольник, в Стамбуле — артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова. В украинской Горловке читать диктант будет российская певица Юлия Чичерина. В Нью-Йорке на одной из площадок текст продиктует телеведущая и журналист Жанна Агалакова.

Кроме того, «Тотальный диктант» пройдет и в воздухе на 10 рейсах авиакомпании S7, в поездах, на открытом воздухе, барках «Крузенштерн» (Калининград) и «Паллада» (Владивосток). Сотрудники Российской антарктической экспедиции (РАЭ) станут участниками акции в пятый раз. Члены экспедиции напишут диктант на трех станциях в Антарктиде: «Мирный», «Новолазаревская» и «Прогресс».

Все желающие также смогут написать «Тотальный диктант» онлайн, для этого будут организованы трансляции из трех часовых поясов, а защита сайта повышена от DDoS-атак. Трансляции будут доступны посетителям сайта totaldict.ru 8 апреля в 8.00, 11.00 и 14.00 по московскому времени.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
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