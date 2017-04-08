В Калининградской области начинают отмечать годовщину штурма Кёнигсберга
КАЛИНИНГРАД, 8 апр — РИА Новости. Годовщину штурма
КАЛИНИНГРАД, 8 апр — РИА Новости. Годовщину штурма
«Мероприятия, посвященные 72-й годовщине штурма Кёнигсберга, пройдут у здания административного корпуса Балтийского федерального университета имени Канта. Центральным событием праздника станет историческая реконструкция штурма. В этом году в ней примут участие 120 лучших реконструкторов Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в
В реконструкции одного из главных боев
Весь день будет работать интерактивная выставка военной формы, оружия и техники периода Великой Отечественной войны, будет построена «русская деревня» и полевой госпиталь. Балтийский флот представит образцы современного вооружения. На главной сцене пойдет праздничный концерт.
Почетным гостем празднования станет ветеран, участник штурма Кёнигсберга, Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов, который сейчас живет в Курске. В год 65-летия штурма Кёнигсберга и Великой Победы имя Булатова было присвоено одной из калининградских улиц, расположенной вблизи места, где он совершил подвиг, через два года его именем назвали школу и открыли в ней музей.
Кёнигсбергская операция советских войск по захвату
В результате штурма города войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Александра Василевского разгромили основную часть