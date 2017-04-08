В Калининградской области начинают отмечать годовщину штурма Кёнигсберга

«Мероприятия, посвященные 72-й годовщине штурма Кёнигсберга, пройдут у здания административного корпуса Балтийского федерального университета имени Канта. Центральным событием праздника станет историческая реконструкция штурма. В этом году в ней примут участие 120 лучших реконструкторов Калининградской области, Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в пресс-службе вуза.

В реконструкции одного из главных боев Восточно-Прусской операции советских войск будет задействовано несколько образцов военной техники 40-х годов прошлого века: автомобиль ГАЗ-67б, мотоциклы, артиллерийские орудия (дивизионная и полковая 76-миллиметровые пушки). Кроме легкого стрелкового оружия, будут использованы станковые пулеметы, а также противотанковые ружья. Всего в ходе реконструкции продемонстрируют более 120 единиц охолощенного оружия, будет задействована и пиротехника.

Весь день будет работать интерактивная выставка военной формы, оружия и техники периода Великой Отечественной войны, будет построена «русская деревня» и полевой госпиталь. Балтийский флот представит образцы современного вооружения. На главной сцене пойдет праздничный концерт.

Почетным гостем празднования станет ветеран, участник штурма Кёнигсберга, Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Булатов, который сейчас живет в Курске. В год 65-летия штурма Кёнигсберга и Великой Победы имя Булатова было присвоено одной из калининградских улиц, расположенной вблизи места, где он совершил подвиг, через два года его именем назвали школу и открыли в ней музей.

Кёнигсбергская операция советских войск по захвату города-крепости, больше известная как штурм Кёнигсберга, считавшегося неприступной цитаделью немецкой Восточной Пруссии, проходила с 6 по 9 апреля 1945 года. Целью операции была ликвидация военной группировки немецко-фашистских войск и захват столицы Восточной Пруссии.