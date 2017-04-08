Ученые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Это небольшая экзопланета, известная как GJ 1132b, с радиусом в 1,4 земных находится от нас на расстоянии в 39 световых лет.
Это небольшая экзопланета, известная как GJ 1132b, с радиусом в 1,4 земных находится от нас на расстоянии в 39 световых лет.
Наблюдая за ней, ученые пришли к выводу, что она окружена густым слоем газообразных испарений — то ли водяных, то ли метановых, или того и другого.
Обнаружение атмосферы и ее описание является важной частью поисков жизни за пределами Солнечной системы.
«Насколько мне известно, самые жаркие температуры, которые органическая жизнь способна вынести на Земле, составляют 120 С, а это гораздо “холоднее”, чем та планета», — говорит Джон Саутворт, старший научный сотрудник Килского университета в английском графстве Стаффордшир.
«Водный мир»?
Об обнаружении планеты GJ 1132b впервые было объявлено в 2015 году. Она находится в созвездии Паруса в Южном полушарии неба.
При помощи телескопа, установленного в Европейской Южной обсерватории в Чили, ученые смогли изучить эту планету, регистрируя диапазоны излучаемых звездой волн по мере того, как планета совершала обороты вокруг нее.
«Из-за этого [движения] ее звезда выглядит гораздо менее ярко, и это вообще хороший способ обнаружения движущихся планет — так мы эту и распознали», — сказал Джон Саутворт.
Поскольку разные молекулы, находящиеся в атмосфере планеты — если она вообще имеется, — преломляют свет
«Есть вероятность, что это “водный мир” с атмосферой из горячего пара», — сказал руководитель группы.
Ученые говорят, что это важная находка, даже несмотря на то, что на данной конкретной планете вряд ли есть жизнь.
«Что мы продемонстрировали, так это то, что у планет, вращающихся вокруг звезд малой массы, может быть атмосфера, а поскольку их во Вселенной очень много, то вероятность того, что на одной из них есть жизнь, возрастает», — поясняет Саутворт.
Комментируя результаты этих наблюдений, представитель Королевской обсерватории в Гринвиче Марек Кукула сказал: «Это хорошее подтверждение имеющейся теории. Если сегодня технология позволила нам распознать наличие атмосферы, то есть все предпосылки к тому, что в не таком уж далеком будущем мы сможем находить и детально изучать атмосферы другие похожих на Землю планет».
Результаты нового исследования планеты GJ 1132b опубликованы в «Astronomical Journal» («Астрономическом журнале»).