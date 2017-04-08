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11:11 (мск), источник: ДЕЙТА

Дешевыми продукты на главной ярмарке Владивостока называть все труднее

В приморской столице открылся ярмарочный сезон, сообщает ИА «Дейта». В пятницу, 7 апреля, десятки сельхозпроизводителей со всего края привезли овощи, молочную, мясную, хлебобулочную продукцию, а также всевозможные дары тайги — мед, дикоросы.

Горожане с утра спешили за фермерским молоком и творогом, копченостями и соленьями. Но в преддверии праздника самым «ходовым» продуктом оказались яйца. Жители покупали их целыми ячейками, в среднем, по 60 штук, так что прилавки быстро опустели.

Но на этот раз покупатели обращали внимание не только на цены, но и смотрели дату изготовления. Видимо, многих насторожила распространенная накануне информация о том, что в ходе совместной проверки Роспотребнадзора и полиции были изъяты из продажи почти 43 тысячи просроченных яиц.

Средняя цена за десяток была от 65 до 85 рублей, а перепелиные продавали по 95 рублей.
По словам многих покупателей, цены на ярмарке ниже среднегородских на 10−20 процентов на молочную, хлебобулочную продукцию и яйца, а вот рыба в цене поднялась почти в два раза.

«Дешевыми на ярмарке остались пеленгас и красноперка — по 85 рублей за килограмм, а вот красная рыба подорожала. Все жду, когда до тысячи за кило доберётся, — рассказала одна из покупательниц Светлана Ивановна, — но, пока, наверное, и для продавцов эта цифра психологически труднопреодолима… Поэтому чавычу видела сегодня за 962 рубля за килограмм, а прошлой осенью ее цена тоже шокировала — 700 с лишним руб. за кило».

Хотя ко многим прилавкам на первой сельскохозяйственной ярмарке выстраивались внушительные очереди, ажиотажа уже не наблюдалось. Ярмарка по-прежнему привлекает многих домашней сельхозпродукцией, свежими овощами, а цена уже не столь радует.

Итак, на открытии первой сельскохозяйственной ярмарки можно было купить минтай за 88 рублей за кг, колтычки трески — за 95 рублей, купаты из кальмара за 260 рублей за кило.
Сайра продавалась по 175 рублей, филе минтая — 235 рублей, горбуша от 130 до 250 рублей за килограмм, камбала (мелкая) — 130 рублей, «желтобрюшка» — 185 рублей за кг. Камчатская нерка стола 420 рублей за килограмм, чавыча — 962 рубля, магаданскую креветку предлагали за 845 рублей за килограмм.

Почти 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья вновь еженедельно, каждую пятницу и субботу будут привозить свою продукцию на главную ярмарку Приморья.

Инна Эстрина.

Комментарии
1
Марат
скоро и по тысяче будет.рыбы в стране же нет.
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