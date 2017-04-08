Центральный павильон ВДНХ превратят в музей
Центральный павильон ВДНХ после реставрации станет музеем, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главного архитектора проекта восстановления выставочного комплекса Юлию Гапоненко.
Центральный павильон ВДНХ после реставрации станет музеем, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главного архитектора проекта восстановления выставочного комплекса Юлию Гапоненко.
«Все исторические элементы в ходе реставрации будут воссозданы», — сказала она и добавила, что там будут выставляться картины, скульптура и другие
Павильон был законсервирован в 2014 году. Ранее там располагались торговые помещения и музей программы «Поле чудес». Срок окончания реставрации пока не называется, известно только, что она завершится после 2018 года.
Пока в здании идут подготовительные работы, в ходе который специалисты нашли несколько картин, предположительно, 1950−60-х годов прошлого века. На одной из них изображен завод. Точный возраст поможет определить экспертиза.
Центральный павильон ВДНХ был построен к 1954 году в традициях русской классической архитектуры и имеет сходство с центральной башней здания Главного Адмиралтейства в