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07:17 (мск), источник: Мослента

Центральный павильон ВДНХ превратят в музей

Центральный павильон ВДНХ после реставрации станет музеем, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на главного архитектора проекта восстановления выставочного комплекса Юлию Гапоненко.

Источник: Reuters

«Все исторические элементы в ходе реставрации будут воссозданы», — сказала она и добавила, что там будут выставляться картины, скульптура и другие арт-объекты из разных материалов.

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Павильон был законсервирован в 2014 году. Ранее там располагались торговые помещения и музей программы «Поле чудес». Срок окончания реставрации пока не называется, известно только, что она завершится после 2018 года.

Пока в здании идут подготовительные работы, в ходе который специалисты нашли несколько картин, предположительно, 1950−60-х годов прошлого века. На одной из них изображен завод. Точный возраст поможет определить экспертиза.

Центральный павильон ВДНХ был построен к 1954 году в традициях русской классической архитектуры и имеет сходство с центральной башней здания Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Всего на территории выставочного комплекса располагается 47 памятников культуры и 20 исторических объектов. Последняя реконструкция ВДНХ проводилась в 1965 году.

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