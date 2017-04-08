Центральный павильон ВДНХ превратят в музей

«Все исторические элементы в ходе реставрации будут воссозданы», — сказала она и добавила, что там будут выставляться картины, скульптура и другие арт-объекты из разных материалов.

Павильон был законсервирован в 2014 году. Ранее там располагались торговые помещения и музей программы «Поле чудес». Срок окончания реставрации пока не называется, известно только, что она завершится после 2018 года.

Пока в здании идут подготовительные работы, в ходе который специалисты нашли несколько картин, предположительно, 1950−60-х годов прошлого века. На одной из них изображен завод. Точный возраст поможет определить экспертиза.