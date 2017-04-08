Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
Российский фрегат движется в направлении Сирии
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14События недели в фотографиях
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
08:01 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцев ожидают теплые выходные

В эти выходные на большей части страны сохранится малооблачная погода. Столбики термометров местами покажут до 22 градусов тепла.

Источник: Sputniknews.kz

Антициклон, вытеснивший холодные фронты с территории Казахстана на восток, в выходные дни будет удерживать малооблачную и без осадков погоду в большинстве областей республики.

Читайте также
В ряде областей Казахстана возможны подтопления

«Начавшаяся смена тропосферных потоков с северных на юго-западные уже привела к потеплению в западных областях. В выходные дни тепло распространится на остальную территорию, поэтому температура воздуха ожидается выше обычной на 3−7ºС», — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Саида Бердибекова.

Западному Казахстану недолго придется радоваться безоблачному небу. Уже в воскресенье в регион с европейской части России придет циклон с дождями и порывистым ветром.

Жителей столицы в ближайшие три дня погода порадует отсутствием осадков и повышением температуры до 11−13 градусов. В Алматы в выходные ожидается 10−17 градусов тепла.

Подробнее о погоде в каждом регионе, а также, где столбики термометров поднимутся до 22-х градусов, узнайте на радио Sputnik.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+6°
переменная облачность
758 мм рт. ст.
нормальное
52 %
оптимальная
6 м/с
умеренный ветер
Индию и Пакистан примут в ШОС на саммите в Астане
Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии
СМИ: задержанный полицией Швеции мужчина выражал симпатии ИГ
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
Умер актер фильма «V — значит вендетта» Тим Пиготт-Смит
В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь