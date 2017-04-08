Казахстанцев ожидают теплые выходные

Антициклон, вытеснивший холодные фронты с территории Казахстана на восток, в выходные дни будет удерживать малооблачную и без осадков погоду в большинстве областей республики.

«Начавшаяся смена тропосферных потоков с северных на юго-западные уже привела к потеплению в западных областях. В выходные дни тепло распространится на остальную территорию, поэтому температура воздуха ожидается выше обычной на 3−7ºС», — сообщила инженер-синоптик РГП «Казгидромет» Саида Бердибекова.

Западному Казахстану недолго придется радоваться безоблачному небу. Уже в воскресенье в регион с европейской части России придет циклон с дождями и порывистым ветром.

Жителей столицы в ближайшие три дня погода порадует отсутствием осадков и повышением температуры до 11−13 градусов. В Алматы в выходные ожидается 10−17 градусов тепла.

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