Казахстанцев ожидают теплые выходные
В эти выходные на большей части страны сохранится малооблачная погода. Столбики термометров местами покажут до 22 градусов тепла.
В эти выходные на большей части страны сохранится малооблачная погода. Столбики термометров местами покажут до 22 градусов тепла.
Антициклон, вытеснивший холодные фронты с территории Казахстана на восток, в выходные дни будет удерживать малооблачную и без осадков погоду в большинстве областей республики.
«Начавшаяся смена тропосферных потоков с северных на
Западному Казахстану недолго придется радоваться безоблачному небу. Уже в воскресенье в регион с европейской части России придет циклон с дождями и порывистым ветром.
Жителей столицы в ближайшие три дня погода порадует отсутствием осадков и повышением температуры до 11−13 градусов. В Алматы в выходные ожидается 10−17 градусов тепла.
Подробнее о погоде в каждом регионе, а также, где столбики термометров поднимутся до 22-х градусов, узнайте на радио Sputnik.