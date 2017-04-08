Дождливая и ветреная погода ожидается в столичном регионе

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пасмурная, ветреная и дождливая погода ожидается в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

Похолодание и снег вернутся в Москву в выходные

«Температура воздуха в Москве составит плюс 7−9 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти, 5−10 м/с.

В столице столбики термометров покажут около нуля градусов, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.