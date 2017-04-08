Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Последствия циклона «Дебби»
07:04 (мск), источник: ТАСС

Дождливая и ветреная погода ожидается в столичном регионе

Ветер западной четверти, 5−10 м/с.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Пасмурная, ветреная и дождливая погода ожидается в Московском регионе, сообщили в Росгидромете.

Читайте также
Похолодание и снег вернутся в Москву в выходные

«Температура воздуха в Москве составит плюс 7−9 градусов, по области будет от 4 до 9 градусов тепла», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западной четверти, 5−10 м/с.

Предстоящей ночью ожидается облачная погода, местами пройдет мокрый снег, на дорогах возможна гололедица

В столице столбики термометров покажут около нуля градусов, в Подмосковье будет от минус 4 до плюс 2 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с.

Днем в воскресенье при переменной облачности осадки не ожидаются. В Москве воздух прогреется до 7−9 градусов, по области будет от 5 до 10 градусов. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
переменная облачность
+7°
переменная облачность
757 мм рт. ст.
нормальное
49 %
оптимальная
8 м/с
умеренный ветер
В Конгрессе США предлагают создать "гибридный трибунал" по Сирии
Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии
СМИ: задержанный полицией Швеции мужчина выражал симпатии ИГ
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
Умер актер фильма «V — значит вендетта» Тим Пиготт-Смит
В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь