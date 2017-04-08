Жители новых микрорайонов Новосибирска жалуются на нехватку транспорта
Не уехать, ни приехать. Жители «Новомарусино» и «Дивногорского» жалуются на опоздания на работу. Причина нехватка транспорта. Люди порой часами ждут автобусы на остановках.
Не уехать, ни приехать. Жители «Новомарусино» и «Дивногорского» жалуются на опоздания на работу. Причина нехватка транспорта. Люди порой часами ждут автобусы на остановках.
Настоящий аншлаг! Эти кадры в редакцию «Вестей» прислал житель ЖК «Дивногорский». Роман видит такую картину каждое утро. Сам один из героев. Говорит, в последнее время на остановках приходится не просто ждать, буквально жить.