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07:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жители новых микрорайонов Новосибирска жалуются на нехватку транспорта

Не уехать, ни приехать. Жители «Новомарусино» и «Дивногорского» жалуются на опоздания на работу. Причина нехватка транспорта. Люди порой часами ждут автобусы на остановках.

Настоящий аншлаг! Эти кадры в редакцию «Вестей» прислал житель ЖК «Дивногорский». Роман видит такую картину каждое утро. Сам один из героев. Говорит, в последнее время на остановках приходится не просто ждать, буквально жить.

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