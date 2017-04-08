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10:07 (мск), источник: УНИАН

«Киевэнерго» отключило отдел полиции от электроэнергии

Света нет в 4-м отделении полиции Днепровского района столицы.

Источник: УНИАН

В Киеве офис полиции уже третьи сутки работает без электричества. Света нет в 4-м отделении полиции Днепровского района столицы, говорится в сюжете ТСН.

Дежурная часть, что обслуживает микрорайон Березняки, Ленинградскую площадь и прилегающие улицы, обесточена со среды. Из-за отсутствия возможности работать с компьютерами следователи не могут проводить расследования, а дежурные — вносить дела в реестр и даже принимать звонки, потому что телефоны также отключены.

В «Киевэнерго» решение об отключении полиции от электроэнергии на камеру не объяснили. В письме в редакцию утверждают, что полиция не заключила договор с ними и два года потребляла энергию без него.

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