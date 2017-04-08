«Киевэнерго» отключило отдел полиции от электроэнергии
Света нет в 4-м отделении полиции Днепровского района столицы.
Света нет в 4-м отделении полиции Днепровского района столицы.
В Киеве офис полиции уже третьи сутки работает без электричества. Света нет в 4-м отделении полиции Днепровского района столицы, говорится в сюжете ТСН.
Дежурная часть, что обслуживает микрорайон Березняки, Ленинградскую площадь и прилегающие улицы, обесточена со среды.
В «Киевэнерго» решение об отключении полиции от электроэнергии на камеру не объяснили. В письме в редакцию утверждают, что полиция не заключила договор с ними и два года потребляла энергию без него.