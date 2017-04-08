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07:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Джордж Клуни переселил соседей в отель на время ремонта в своем особняке

Актер Джордж Клуни отселил своих соседей в отель на время ремонта своего дома в деревне Соннинг (графство Беркшир, Англия). Об этом в субботу, 8 апреля, пишет Daily Mail.

Источник: AP 2017

Клуни приобрел особняк еще в 2014 году, и вскоре там развернулась грандиозная реконструкция, включая сооружение 20-метрового бассейна и кинотеатра на 12 мест. Кроме того, на участке появилась тысяча взрослых деревьев.

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После того как соседи пожаловались на постоянную грязь от грузовиков, кинозвезда пошел навстречу и оплатил им шесть недель проживания в фешенебельном отеле, недельный отдых на греческом острове Корфу, а также выплатил компенсацию в 30 тысяч фунтов (37 тысяч долларов). Кроме того, Клуни оплатил чете аренду особняка до окончания ремонта, а также купил им новый пылесос.

55-летний Джордж и его супруга, 38-летняя Амаль, готовятся стать родителями двойни, причем до свадьбы Клуни был убежденным чайлд-фри.

Джордж и Амаль поженились в Венеции 27 сентября 2014 года. Амаль Клуни (Аламуддин) родилась в Ливане, окончила Оксфордский университет и юридическую школу в Нью-Йорке. В 2011 году стала адвокатом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

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