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11:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Жителей Приморья приглашают бесплатно пройти флюорографию

Сделать это можно в любой государственной поликлинике при наличии ОМС.

Владивосток, 8 апреля, PrimaMedia.

Месячник по борьбе с туберкулезом продолжается в Приморском крае. Врачи призывают приморцев найти время и пройти флюорографическое обследование. По словам представителей департамента здравоохранения, сделать флюорографию можно бесплатно при наличии полиса ОМС в любой государственной поликлинике Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую администрацию.

«Единственная возможность узнать о туберкулезе на ранней стадии, когда зачастую отсутствуют какие-либо симптомы, вовремя, один раз в году пройти флюорографическое обследование», — говорят в департаменте здравоохранения.

Отметим, несмотря на усилия специалистов, эпидемиологическая ситуация по тубзаболеванию в Приморье остается сложной.

«Мы отмечаем снижение роста заболеваемости туберкулезом, но климатические особенности региона не позволяют сделать это значительно», — говорят специалисты.

«Сделать флюорографию можно без лишней траты времени. Если вы имеете полис ОМС и прикреплены к нашему медицинскому учреждению, то обследование можете пройти в день обращения самостоятельно, по направлению регистратора лечебно-профилактического учреждения или лечащего врача. Без обращения в регистратуру можно проходить с паспортом и полисом ОМС прямо во флюорографический кабинет», — уверяет заместитель главного врача Находкинской городской больницы по поликлинической работе Ирина Недбайло.

Так, в поликлинике Находкинской городской больницы на Пирогова, 5, в прошлом году был установлен цифровой аппарат российского производства, выпущенный в ноябре 2015 года. Среди преимуществ оборудования, которое обошлось медучреждению в 7,5 млн рублей, — минимальное радиационное воздействие на пациента, лучшее разрешение и дополнительные технические возможности, делающее диагностику более качественной. Цифровые изображения хранятся в базе шесть лет. Главное — благодаря высокой производительности оборудования врачи могут обслуживать больше пациентов. И теперь за смену через кабинет проходит до 100 человек.

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