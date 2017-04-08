Жителей Приморья приглашают бесплатно пройти флюорографию
Сделать это можно в любой государственной поликлинике при наличии ОМС.
Сделать это можно в любой государственной поликлинике при наличии ОМС.
Владивосток, 8 апреля, PrimaMedia.
Месячник по борьбе с туберкулезом продолжается в Приморском крае. Врачи призывают приморцев найти время и пройти флюорографическое обследование. По словам представителей департамента здравоохранения, сделать флюорографию можно бесплатно при наличии полиса ОМС в любой государственной поликлинике Приморья, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую администрацию.
«Единственная возможность узнать о туберкулезе на ранней стадии, когда зачастую отсутствуют
Отметим, несмотря на усилия специалистов, эпидемиологическая ситуация по тубзаболеванию в Приморье остается сложной.
«Мы отмечаем снижение роста заболеваемости туберкулезом, но климатические особенности региона не позволяют сделать это значительно», — говорят специалисты.
«Сделать флюорографию можно без лишней траты времени. Если вы имеете полис ОМС и прикреплены к нашему медицинскому учреждению, то обследование можете пройти в день обращения самостоятельно, по направлению регистратора
Так, в поликлинике Находкинской городской больницы на Пирогова, 5, в прошлом году был установлен цифровой аппарат российского производства, выпущенный в ноябре 2015 года. Среди преимуществ оборудования, которое обошлось медучреждению в 7,5 млн рублей, — минимальное радиационное воздействие на пациента, лучшее разрешение и дополнительные технические возможности, делающее диагностику более качественной. Цифровые изображения хранятся в базе шесть лет. Главное — благодаря высокой производительности оборудования врачи могут обслуживать больше пациентов. И теперь за смену через кабинет проходит до 100 человек.