Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Светлана Ходченкова стала роковой брюнеткой для новой роли
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
В России поменяют систему оплаты услуг ЖКХ
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14События недели в фотографиях
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
08:08 (мск), источник: Tengrinews

Тренер Головкина прокомментировал информацию о травме боксера

Абель Санчес не знает о каких-либо травмах своего подопечного Геннадия Головкина и не понимает, зачем промоутеру Билли Джо Сондерса Фрэнку Уоррену.

Источник: Tengrinews

Абель Санчес не знает о каких-либо травмах своего подопечного Геннадия Головкина и не понимает, зачем промоутеру Билли Джо Сондерса Фрэнку Уоррену понадобилось несуществующую травму связывать с будущим боем, сообщает спортивный портал Vesti.kz.

Читайте также
В Казахстане упростят выделение грантов для НПО

«Я понятия не имею, о чем говорит Фрэнк. Не было никакой травмы как таковой, но каждый боец ​​выходит на бой с небольшими царапинами. Они никогда не могут быть на сто процентов готовыми. Если вы проводите 12-раундовый бой с Джейкобсом, то я уверен, что он и Головкин испытывали какие-то болевые ощущения. Но я не знаю, что имел ввиду Уоррен, говоря о травме Головкина. Вы сами видели его фотографии в Нью-Йорке после боя», — приводит слова Санчеса RingTV.com.

Отметим, что в своем последнем поединке Геннадий Головкин решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса. При этом промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по поводу боя с Геннадием Головкиным затягиваются из-за травмы, полученной казахстанцем в этом поединке.

В то же время прогнозируется, что бой GGG и Сондерса состоится летом в Казахстане. Хотя не исключается и такой вариант, что осенью текущего года Головкин встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает только пояса WBO, которым как раз владеет Сондерс. Кроме того, сегодня, 8 апреля, Геннадию исполнилось 35 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тренер Головкина прокомментировал информацию о травме боксера
Минобороны РФ закрыло каналы связи с Пентагоном по Сирии
СМИ: задержанный полицией Швеции мужчина выражал симпатии ИГ
Задержаны все подозреваемые по делу о теракте в метро Петербурга
Си Цзиньпин призвал усилить военное сотрудничество КНР и США
Польша осудила появление в Катыни данных о гибели красноармейцев
Умер актер фильма «V — значит вендетта» Тим Пиготт-Смит
В Колумбии более 100 детей погибли из-за схода селевого потока
Спорт
«Зенит» сыграет с «Анжи» в субботнем матче чемпионата России Встреча станет последней для петербуржцев на «Петровском» перед переездом на новую арену на Крестовском острове
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь