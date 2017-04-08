Тренер Головкина прокомментировал информацию о травме боксера
Абель Санчес не знает о
Абель Санчес не знает о
Абель Санчес не знает о
«Я понятия не имею, о чем говорит Фрэнк. Не было никакой травмы как таковой, но каждый боец выходит на бой с небольшими царапинами. Они никогда не могут быть на сто процентов готовыми. Если вы проводите 12-раундовый бой с Джейкобсом, то я уверен, что он и Головкин испытывали
Отметим, что в своем последнем поединке Геннадий Головкин решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса. При этом промоутер чемпиона WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса Фрэнк Уоррен заявил, что переговоры по поводу боя с Геннадием Головкиным затягиваются
В то же время прогнозируется, что бой GGG и Сондерса состоится летом в Казахстане. Хотя не исключается и такой вариант, что осенью текущего года Головкин встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
Сейчас Головкину принадлежат титулы WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. До звания абсолютного чемпиона мира ему не хватает только пояса WBO, которым как раз владеет Сондерс. Кроме того, сегодня, 8 апреля, Геннадию исполнилось 35 лет.