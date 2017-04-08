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09:39 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчане соберут пасхальные подарки для детей из малоимущих семей

Благотворительная акция продлится до 18 апреля.

Жителям краевой столицы предлагают собрать пасхальные подарки для детей из малоимущих семей. Мероприятие организует отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Вокруг нас так много детей, которые на Пасху могут остаться без праздника, потому что у их родителей нет возможности приобрести даже самые скромные сладости, тем более подарки. Эти дети тоже надеются на чудо. И это чудо можем сотворить мы с вами», — рассказали организаторы акции.

Игрушки, книжки, сладости и любые пасхальные сувениры принимаются до 18 апреля по адресу: улица Воронежская, 49 а, кабинеты № 22 и № 25. Телефон для справок: 206−036.

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