Хабаровчане соберут пасхальные подарки для детей из малоимущих семей

Жителям краевой столицы предлагают собрать пасхальные подарки для детей из малоимущих семей. Мероприятие организует отдел по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Вокруг нас так много детей, которые на Пасху могут остаться без праздника, потому что у их родителей нет возможности приобрести даже самые скромные сладости, тем более подарки. Эти дети тоже надеются на чудо. И это чудо можем сотворить мы с вами», — рассказали организаторы акции.

Игрушки, книжки, сладости и любые пасхальные сувениры принимаются до 18 апреля по адресу: улица Воронежская, 49 а, кабинеты № 22 и № 25. Телефон для справок: 206−036.