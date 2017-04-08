Из-за паводка в Омске частично перекрыт Красноярский тракт
Причиной стало резкое потепление.
Причиной стало резкое потепление.
В связи с повышением температуры воздуха и обильным снеготаянием городская администрация была вынуждена ограничить движение транспортных средств по Красноярскому тракту на отрезке от улицы 25-я Северная до проспекта Королева.
Подобное решение было принято после мониторинга наиболее опасных и подверженных размытию участков дорог сотрудниками Госавтоинспекции УМВД России по Омской области совместно с другими заинтересованными ведомствами.
Омским водителям рекомендуют заранее выбирать оптимальный маршрут и объезжать опасные участки.
Напомним, что городская противопаводковая комиссия еще в средине марта предупреждала омичей, что Красноярский тракт может оказаться в зоне подтопления.