Из красноярской колонии вышел оппозиционер Леонид Развозжаев

После выхода из колонии в течение двух лет за Развожаевым будут наблюдать правоохранители.

Леонид Развозжаев находился в исправительной колонии Красноярского края за организацию массовых беспорядков.

Накануне в пятницу, 7 апреля, он сообщил агентству «Интерфакс», что «сейчас я нахожусь в аэропорту Красноярска, собираюсь в Москву».

Собеседник агентства сообщил, что утром его отпустили на свободу из исправительной колонии № 31 в Красноярском крае после того, как он отбыл полный срок наказания — 4,5 года.

По информации начальника пресс-службы ГУФСИН по Красноярскому краю Екатерины Броцман, Леонид Развозжаев после освобождения останется под административным надзором, установленным судом.

«В течение двух лет он будет находиться под наблюдением полиции согласно действующему законодательству. В данном статусе он будет находиться также и потому, что до конца отбытия срока он являлся злостным нарушителем», — сообщила она агентству.

Московский городской суд 24 июля 2014 года вынес приговор оппозиционерам Леониду Развозжаеву и Сергею Удальцову. Каждого лишили свободы на 4,5 года за организацию массовых беспорядков на Болотной площади и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории страны.