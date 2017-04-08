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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Возле стелы на въезде в Новокузнецк перевернулся грузовик

Ранее власти планировали обезопасить этот участок дороги.

Грузовик «Урал» перевернулся у стелы на въезде в Новокузнецк. Видеозапись дорожного инцидента появилась в сообществе «Новости Новокузнецка» в социальной сети «ВКонтакте» накануне.

По имеющейся информации, ДТП произошло вечером в четверг, 6 апреля. Грузовик ехал со стороны села Костенково. Он не смог войти в резкий поворот и перевернулся. Стоявшие у стелы машины и сам памятный знак он не задел.

Как пишет издание Кузбасс Сегодня со ссылкой на пресс-службу ГИБДД, за рулем самосвала находился 49-летний водитель. Причиной аварии стало то, что он не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Медицинская помощь после ДТП ему не потребовалась. Мужчина находился за рулем трезвым.

В этом районе из-за резкого угла поворота нередко происходят подобные ДТП, напоминает Вести-Кузбасс. Ранее власти Новокузнецка планировали обезопасить этот участок дороги.

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