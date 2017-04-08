Патриотизм владивостокцев будут воспитывать тельняшками

В ходе заседания начальница центра патриотического воспитания МГУ имени адмирала Г. И. Невельского Марина Каменева предложила провести предстоящим летом проект «Город в тельняшках» — это праздник, отражающий «морскую» душу, романтичность и крепкий характер владивостокцев.

В рамках проекта было предложено организовать променад в тельняшках для жителей города, лектории с морскими байками и историями о Владивостоке и другие локальные площадки.

Начальник отдела внеучебной работы со студентами ДВФУ Игорь Филиппов представил координационному совету проект #УЛицаГероев, в рамках которого предполагается размещение в сети Интернет, школах города, в общественном транспорте и других подходящих местах информации о героях, в честь которых названы улицы и остановки Владивостока, сообщает городская администрация.

Михаил Грач.