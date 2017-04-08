Капризная погода не помешала нескольким сотням хабаровчан выйти на акцию против террора

Хабаровск, 8 апреля, AmurMedia.

Дождь и снег не помешали нескольким сотням жителей Хабаровска выйти на акцию «Вместе против террора». Скорбящие по жертвам взрыва на станции метро северной столицы России собрались на Комсомольской площади, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Акция солидарности состоялась 8 апреля в центре Хабаровска. На месте проведения мероприятия складывалось ощущение, что сама природа скорбит вместе с хабаровчанами. Однако, собравшимся эта «скорбь» только помешала. Начавшийся еще утром дождь, к началу мероприятия сменился на снегопад. Как отметил лидер молодежного общественное движения «МОЙ КРАЙ» и один из организаторов акции Никита Яровенко, непогода не могла отменить мероприятия, поскольку этот тот случай, когда переносить мероприятие нельзя.

— Мы стараемся максимально быстро реагировать на подобные мероприятия, а потому идея организовать его появилась сразу же после серии трагических событий, которые прокатились по России. Это ведь не только теракт в Санкт-Петербурге, мы также помним и убийства в Астрахани. Хочется этой акцией привлечь внимание людей, чтобы они были более внимательны и понимали в какой ситуации мы сейчас находимся, — сообщил Никита Яровенко.

При этом, общественный деятель отметил, что если бы не дождь со снегом, то желающих посетить акцию было бы больше.

— Если бы была солнечная погода, то пришло бы явно больше человек. Но в целом, я считаю, что все, кто хотели, к нам сегодня присоединились, — добавил Никита Яровенко.

На акцию пришло несколько сотен человек. Прибывшие на площадь хабаровчане узнали о мероприятии из двух источников: СМИ и новостях с работы. Помимо этого, на акции собрались представители различных организаций, политических партий и учебных заведений.

На площади собрались и представители хабаровской мусульманской общины. Как рассказал руководитель мусульманской общины Хабаровска Айдар Гарипов, ислам не должен ассоциироваться с террором.

— Правительство пригласило нас на эту акцию, чтобы мы высказали свою позицию по случившемуся. Мы разумеется против террора, и террор ни в коем случае не должен ассоциироваться с исламом, как это сегодня, к сожалению, принято. Когда говорят про террористов, говорят почему-то исламский террор, хотя это неправильно. Мы миролюбивые люди, которые полностью отрицают какое-либо проявление терроризма или экстремизма, — сообщил Айдар Гарипов.

Мероприятие началось ровно в 13.00, как и планировалось. На импровизированную сцену, перед держащими в руках плакаты с надписями: «Россия против террора» и «#ПИТЕРМЫСТОБОЙ» людьми, выходили организаторы мероприятия и различные политические деятели. Однако, по времени акция продлилась не так уж и долго. Спустя уже какие-то минут двадцать, люди принялись расходиться по домам, хотя на площади, даже после завершения митинга, все равно осталось часть тех, кто пришел почтить память жертв теракта в питерской подземке.