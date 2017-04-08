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09:27 (мск), источник: Om1.ru

Жителей Омской области с их скотом будут спасать плавающие транспортёры

Перед паводком спасатели проверили готовность «продвинутой» техники, которая может как ездить по бездорожью, так и плыть по воде.

Скоро в Омской области должны выйти из берегов реки, поэтому сотрудники регионального управления МЧС проверили готовность спасательной техники. Как сообщает ведомство, на территориях, которые должно затопить сильнее всего, уже дежурят шесть ПТСМ — плавающих транспортёров средних модернизированных.

Главное управление МЧС по Омской области:

 — Данный транспортёр может использоваться как средство переправы людей, грузов, домашних животных через водные преграды и бездорожье.

Техосмотр и обкатка на полигоне специализированной пожарной части показали: все шесть транспортёров — в исправном состоянии.

Отметим, что традиционно во время паводка сильнее всего затапливает северные районы Омской области, а также южный Черлакский район.

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