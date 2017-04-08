Последний участник из Татарстана выбыл из шоу «Голос. Дети»

15-летняя Мадина Мухамедшина выступила в на шоу «Голос. Дети» в команде Валерия Меладзе.

Вместе со Стефанией Соколовой из Беларуси и Снежаной Ширяевой из Сочи она исполнила песню «Оh darling».

«Я с большим удовольствием вас слушал, девчонки. Так чувствуется характер, я восхищен. Не хотел бы никого выделять, вы были на 10 с плюсом. Огромное спасибо за удовольствие», — прокомментировал выступление Билан.

«Каждая из вас прекрасная вокалистка и сложнее всего было петь втроем, вы уже можете выступать сольно и мне не хотелось бы с вами расставаться», — говорит Валерий Меладзе. Однако наставник выбрал Стефанию Соколову. Мадина после ухода не смогла сдержать слез.

Казаночка учится в студии балета семь лет, немного играет на фортепиано. Среди музыкальных кумиров — Ариана Гранде, Кристина Агилера, Бейонсе. Обожает бордовый цвет. «Я ощущаю себя ребенком, но стараюсь не показывать этого. Помимо вокала я люблю декупаж, лепку из глины. Я хочу посвятить свою жизнь искусству», — говорит она о себе.

Напомним, ранее из шоу выбыл челнинец Нурлан Исмаилов. Выступление его тройки было очень ярким и до сих пор это видео — самое популярное по просмотрам.