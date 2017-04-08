Дело о банкротстве «Красного Октября» в Волгограде прекращено
Дело о банкротстве «Красного Октября» в Волгограде прекращено.
Дело о банкротстве «Красного Октября» в Волгограде прекращено.
На металлургическом заводе «Красный Октябрь» перекрашено дело о банкротстве предприятия, сообщает ВДТВ
Иск в отношении предприятия подал «Альфа-банк», которому завод задолжал 1,3 миллиарда рублей. «Альфа-банк» уступил право требования уплаты долга владельцу завода — швейцарской компании Red October International.
Ранее сообщалось, отмечает ТАСС, что общая сумма задолженности завода всем кредиторам составляет 7,5 миллиарда рублей.