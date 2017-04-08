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09:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Дело о банкротстве «Красного Октября» в Волгограде прекращено

Дело о банкротстве «Красного Октября» в Волгограде прекращено.

На металлургическом заводе «Красный Октябрь» перекрашено дело о банкротстве предприятия, сообщает ВДТВ пресс-служба МЗКО. ТАСС поясняет, что мировое соглашение является сделкой, согласно которой предполагается отсрочка уплаты долга на 96 месяцев.

Иск в отношении предприятия подал «Альфа-банк», которому завод задолжал 1,3 миллиарда рублей. «Альфа-банк» уступил право требования уплаты долга владельцу завода — швейцарской компании Red October International.

Ранее сообщалось, отмечает ТАСС, что общая сумма задолженности завода всем кредиторам составляет 7,5 миллиарда рублей.

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