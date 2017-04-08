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10:08 (мск), источник: Newtimes.kz

В ЮКО будет отремонтировано 25 мостов

В течение текущего года на 25 мостах будут проведены строительно-ремонтные работы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Источник: Newtimes.kz

В течение текущего года на 25 мостах будут проведены строительно-ремонтные работы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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В 2017 году в Южно-Казахстанской области ведется ремонт 16 мостов на автомобильных дорогах областного значения. Дополнительно на 9 мостах будет проведен капитальный ремонт.

«Общее количество мостов, которые пройдут капитальный ремонт в Байдибекском районе-1, Мактааральском-3, Отырарском-1, Сарыагашском-1 и Тулькубасском районах-2 и городе Туркестан-1. Кроме того, если учитывать, что на сегодня разработаны соответствующие документы для проведения строительно-монтажных работ 22 мостов, то в ближайшее время значительно уменьшится количество мостов, требующих ремонта», — сообщили в пресс-службе.

Наряду с этим, в Сарыагашском районе будет проведен средний ремонт дороги на вход в станцию Дарбаза-1,2 км., на вход в зону отдыха «Әсел» Тюлькубасского района-5,2 км., на вход в город Арысь-8 км. В Мактааральском районе также имеются дороги, требующие проведения соответствующих работ. На сегодняшний день начат средний ремонт на дорогах трех населенных пунктов Жана дала, Иржар и Оркениет. Также будет проведен средний ремонт дороги Темирлановское шоссе.

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