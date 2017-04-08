Вакансия мечты: два месяца лежать в кровати во Франции

Странная вакансия открыта в Институте космической медицины и физиологии в Тулузе (Франция). Удачливые соискатели станут участниками эксперимента, путем которого исследователи собираются изучить влияние микрогравитации.

Кандидатом может стать здоровый мужчина от 20 до 45 лет с индексом массы тела от 22 до 27 единиц. Испытуемые должны провести в лежачем положении 60 дней.

При этом их кровати будут установлены под наклоном — чтобы ноги были выше туловища. Принимать пищу и мыться они тоже будут лежа, передает Meduza.