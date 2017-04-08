Вакансия мечты: два месяца лежать в кровати во Франции
Открыта вакансия для молодых здоровых мужчин, которые должны будут два месяца лежать в постели и абсолютно ничего не делать. За это заплатят €16 000.
Открыта вакансия для молодых здоровых мужчин, которые должны будут два месяца лежать в постели и абсолютно ничего не делать. За это заплатят €16 000.
Странная вакансия открыта в Институте космической медицины и физиологии в Тулузе (Франция). Удачливые соискатели станут участниками эксперимента, путем которого исследователи собираются изучить влияние микрогравитации.
Кандидатом может стать здоровый мужчина от 20 до 45 лет с индексом массы тела от 22 до 27 единиц. Испытуемые должны провести в лежачем положении 60 дней.
При этом их кровати будут установлены под наклоном — чтобы ноги были выше туловища. Принимать пищу и мыться они тоже будут лежа, передает Meduza.
Ученые планируют подобрать препарат, который снизит ущерб, причиняемый мышцам в невесомости.
Сумма, которую обещают заплатить, конечно, заманчива, но есть нюанс: участник эксперимента получит ее не сразу, а в течение четырех лет.
Подать заявку можно на сайте института.