Личный состав военно-полевого госпиталя вернулся в Хабаровск из Сирии
Военные медики оказывали помощь в Алеппо мирному населению.
Военные медики оказывали помощь в Алеппо мирному населению.
Хабаровск, 8 апреля, AmurMedia.
Более 80 военных медиков Восточного военного округа, выполнявших в составе
Поздравляя военнослужащих с прибытием, начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ВВО
Военные медики ВВО выполняли специальные задачи в Сирийской арабской республике с декабря 2016 года по апрель нынешнего. За этот период ими была оказана медицинская помощь почти 13 тысячам жителей Алеппо, большинство из которых — дети.