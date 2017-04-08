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09:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Личный состав военно-полевого госпиталя вернулся в Хабаровск из Сирии

Военные медики оказывали помощь в Алеппо мирному населению.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Хабаровск, 8 апреля, AmurMedia.

Более 80 военных медиков Восточного военного округа, выполнявших в составе военно-полевого госпиталя задачи по оказанию медицинской помощи населению сирийского Алеппо, прибыли в Хабаровск. В аэропорту их в торжественной обстановке встретили представители командования округа, сослуживцы, родные и близкие, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Поздравляя военнослужащих с прибытием, начальник штаба — первый заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Александр Лапин отметил, что они с честью выполнили все стоявшие перед ними задачи. Он вручил ряду военнослужащих государственные и ведомственные награды.

Военные медики ВВО выполняли специальные задачи в Сирийской арабской республике с декабря 2016 года по апрель нынешнего. За этот период ими была оказана медицинская помощь почти 13 тысячам жителей Алеппо, большинство из которых — дети.

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