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09:09 (мск), источник: ДЕЙТА

Демонтаж незаконной постройки в центре Владивостока завершен

Подрядчик завершил снос незаконной постройки в историческом центре Владивостока возле дома Элеоноры Прей в Почтовом переулке в два раза быстрее, чем планировалось. На демонтажные работы ушло всего 45 дней, сообщает ИА «Дейта».

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморья, скандальный самострой возле объекта культурного наследия края, постройки конца XIX века — Усадьбы Смитов или дома Элеоноры Прей, демонтирован.

«Строители справились со своей задачей в два раза быстрее, чем предполагалось — семиэтажный монолитный каркас снесли за 38 дней. За это время на площадке было демонтировано и раздроблено более 700 тонн железобетонных конструкций, андезитобазальтовых блоков несущих и ограждающих конструкций».

Еще неделя ушла на то, чтобы привести в порядок земельный участок. Для восстановления существующего рельефа на площадку завезено более 450 тонн грунта и чернозема. Сейчас подрядчик, компания «Восточные ворота», завершает работы по благоустройству этой территории, добавили специалисты инспекции госстройнадзора.

Первый в Приморье демонтаж незаконной постройки за счет средств краевого бюджета, по мнению губернатора Владимира Миклушевского, это сигнал всем недобросовестным застройщикам о недопустимости нарушения закона, манифест против точечной застройки, который позволит сохранить исторический центр города:

«Я не придерживаюсь политики тотального сноса уже возведенных строений. В ситуациях, когда застройщик нарушил градостроительные нормы, но готов исправить, надо идти навстречу и искать разумный компромисс. Компромисс заключается в том, чтобы выявлять незаконные постройки на ранней стадии и работать с застройщиком по устранению нарушений. Однако там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна. И после того, как мы снесем несколько незаконных построек, а мы это сделаем, застройщики вспомнят о необходимости соблюдения закона», — заявил Владимир Миклушевский.

Напомним, в 2012 году застройщик, ООО «Технопарк», получил разрешение в администрации города на реконструкцию двухэтажного гаража площадью 170 квадратных метров и в процессе строительства самовольно увеличил этажность здания и возвел семиэтажную постройку в отсутствие исходно-разрешительной документации. Кроме того, в процессе строительства застройщик снес одну из построек ансамбля почтового ведомства «Усадьбы Смитов», хотя все строения, расположенные в Почтовом переулке, 5, подлежат государственной охране.

Общая сумма штрафов, наложенных на застройщика, составляет более семи миллионов, но это его не останавливало, он обжаловал в суде все решения надзорных ведомств, но в итоге удалось установить справедливость.

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